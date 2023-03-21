"الشؤون الإسلامية" تختتم أعمال التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الـ24

وأوضح "آل الشيخ" أن المسابقة في دورتها الرابعة والعشرين والتي حظيت بعودة تنفيذ المسابقة حضوريًّا بعد زوال جائحة كورونا؛ تَميزت -ولله الحمد- بحسن التنظيم ونوعية المتنافسين فيها من المتسابقين والمتسابقات الذين كانوا أنموذجًا في جودة القراءة، وإتقان حفظ كتاب الله الكريم، وحسن الأداء، وجمال الصوت والترتيل؛ سائلًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمونه لحفظة كتاب الله من دعم واهتمام وعناية بالغة ومتواصلة، ويسدد على الخير أعمالهما وأن يوفقهما لمزيد من العطاء.