"آل الشيخ": إعلان ولي العهد ترميم المركز الإسلامي بجاكرتا تأكيد للدور الريادي للمملكة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- تكفُّل المملكة العربية السعودية بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بعد تعرض أجزاء كبيرة من المركز لحادث حريق الشهر الماضي، إنما يدّل على اهتمام القيادة الحكيمة في المملكة بشؤون الإسلام والمسلمين حول العالم من موقع ريادتها للعالم الإسلامي ولرسالته السمحة التي دعت إلى التعاضد والتعاون ومساندة الأخوة أينما كانوا، مُذكرًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".