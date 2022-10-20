"لازوردي للمجوهرات" توقع مذكرة تفاهم مع "هيئة الأزياء السعودية"

واتفقت "لازوردي" و"هيئة الأزياء السعودية" على العمل معاً من خلال إطلاق مشغل داخلي لصياغة المشغولات الذهبية وقطع المجوهرات وفق أحدث التقنيات العالمية، تتضمن أجهزة متخصصة في إنتاج وقص وتطوير المصوغات بالليزر. ويقع المشغل في مؤسسة مسك على مساحة تمتد لـ 1000 متر مربع، وسيُمكن الاستوديو من نقل المعرفة وتعزيز خبرات "لازوري" العالية إلى الطلبة والناشئين والمهتمين في مجال صناعة المجوهرات والأزياء، بهدف النهوض بموقع المملكة العربية السعودية كمركز رائد في مجال قطاعات الأزياء وابتكارات الموضة، وبما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.