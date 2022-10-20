"لازوردي للمجوهرات" توقع مذكرة تفاهم مع "هيئة الأزياء السعودية"

وقعت شركة "لازوردي للمجوهرات" العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط، يوم الخميس 13 أكتوبر 2022م، مذكرة تفاهم مع "هيئة الأزياء السعودية"، بالإضافة إلى أربع اتفاقيات شراكة مع عدد من الشركات والجهات البارزة من أجل تعزيز أفق التعاون بين المؤسسات الخاصة والحكومية، وتكثيف الجهود المشتركة لتطوير قطاع الموضة والأزياء بالمملكة.
وتأتي هذه المذكرة بهدف تفعيل دور "لازوردي" في تطويع خبراتها وتسخير جهودها لخدمة ودعم المشاريع التي تقودها هيئة الأزياء، وتوطين المواهب الناشئة من خلال إرساء برامج تدريبية وقيادية، وتوفير الموارد والدعم اللوجستي اللازم لتصدير مخرجات الشباب السعودي في هذا المجال وتمكينه من رسم ملامح صناعة الموضة السعودية وإبرازها بشكل عالمي.
واتفقت "لازوردي" و"هيئة الأزياء السعودية" على العمل معاً من خلال إطلاق مشغل داخلي لصياغة المشغولات الذهبية وقطع المجوهرات وفق أحدث التقنيات العالمية، تتضمن أجهزة متخصصة في إنتاج وقص وتطوير المصوغات بالليزر. ويقع المشغل في مؤسسة مسك على مساحة تمتد لـ 1000 متر مربع، وسيُمكن الاستوديو من نقل المعرفة وتعزيز خبرات "لازوري" العالية إلى الطلبة والناشئين والمهتمين في مجال صناعة المجوهرات والأزياء، بهدف النهوض بموقع المملكة العربية السعودية كمركز رائد في مجال قطاعات الأزياء وابتكارات الموضة، وبما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتفخر شركة "لازوردي" بالدور الذي تلعبه في مساندة طموحات الشباب السعودي وتطلعاتهم، وتأمل من خلال الموارد التي توفرها في استثمار مواهب الشباب لصناعة مستقبل فريد وريادي في مجالات الموضة، وإبراز اسم المملكة العربية السعودية في أكبر قدر ممكن من المحافل الدولية.