مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يجري جراحة لاستبدال غضروف الرقبة وتوسيع القناة الشوكية لمراجع أرجنتيني

وأوضح د.علاء أنه تم إخضاع المراجع للفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي MRI والتي أظهرت بروز الغضاريف على أكثر من مستوى، من ضمنها تضييق حاد وانزلاق غضروفي في قناة العصب السادس الأيسر، والذي بدوره يفسر الألم والتنمل في اليد اليسرى وكذلك جزء من آلام الرقبة المزمنة. مشيراً إلى أنه تمت مناقشة الخيارات العلاجية المتاحة لاستبدال الغضروف بدعامة ثابتة أو ديسك صناعي، وقد تم التوافق على اختيار الديسك الصناعي للمحافظة على مرونة الحركة بالرقبة كونه شاباً، ولتقليل نسبة الضغط على الفقرات والغضاريف المجاورة.