مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يجري جراحة لاستبدال غضروف الرقبة وتوسيع القناة الشوكية لمراجع أرجنتيني

أجريت بنجاح بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي جراحة لاستبدال الغضروف وتوسيع القناة الشوكية لرقبة مراجع أرجنتيني يبلغ من العمر 39 عاماً، كان يعاني من آلام شديدة بالرقبة واليد اليسرى مع تنميل في منطقة العصب العنقي السادس بالجهة اليسرى.
ذكر ذلك الدكتور علاء سمارة استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الحاصل على البورد الألماني.
وقال د.علاء إنه فور وصول المراجع للعيادة والاستماع إلى شكواه، تبين أنه يعاني من الأعراض السابق ذكرها منذ فترة وزادت حدتها خلال الأشهر الماضية، وقد تم تشخيصه في الأرجنتين وتقرر إجراء الجراحة له إلا أنه ولظروف سفره لم يسعه الوقت لإجراء العملية هناك. وفور وصوله للمملكة تردد على عدة مستشفيات ولكنه تخوف من إجراء العملية نظراً لتعقيداتها وخطورتها الشديدة .
وأوضح د.علاء أنه تم إخضاع المراجع للفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي MRI والتي أظهرت بروز الغضاريف على أكثر من مستوى، من ضمنها تضييق حاد وانزلاق غضروفي في قناة العصب السادس الأيسر، والذي بدوره يفسر الألم والتنمل في اليد اليسرى وكذلك جزء من آلام الرقبة المزمنة. مشيراً إلى أنه تمت مناقشة الخيارات العلاجية المتاحة لاستبدال الغضروف بدعامة ثابتة أو ديسك صناعي، وقد تم التوافق على اختيار الديسك الصناعي للمحافظة على مرونة الحركة بالرقبة كونه شاباً، ولتقليل نسبة الضغط على الفقرات والغضاريف المجاورة.
وأضاف د.علاء أنه تم إجراء العملية لتوسعة القناة الشوكية مع استبدال الغضروف بديسك صناعي مرن (صناعة ألمانية)، واستغرقت قرابة الساعتين، وقد أظهرت صور الأشعة بعد العملية وجود الديسك الصناعي في مكانه الصحيح. وعقب انتهاء الجراحة تم نقل المريض لجناح التنويم ومكث بالمستشفى لمدة 3 أيام تحسنت خلالها حالته بشكل ملحوظ ولله الحمد، بعد أن تخلص من آلام الرقبة والتنميل في اليد اليسرى وأصبح قادراً على تحريك رقبته بسهولة. إذ إن هذه العملية تعد الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي .
الجدير بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي، يضم مركزاً متقدماً لطب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري يعمل به كفاءات طبية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، مدعومة بتجهيزات هي الأحدث من نوعها لتقديم خدمات صحية تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، ويقدم المستشفى أفضل الممارسات والإجراءات برعاية آمنة ذات جودة عالية، وذلك على النحو الذي يجعله خياراً مثالياً للمرضى .