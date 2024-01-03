"الفاخري": الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهة مستقلة ماليًا وإداريًا

وقال "الفاخري": الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أول جهة معنية بحقوق الإنسان في المملكة وهي جهة وطنية مستقلة ماليًا وإداريًا، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا تخضع لإشراف أي جهاز حكومي، حيث تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان وفقًا للنظام الأساسي للحكم ووفقًا للأنظمة المرعية، وما ورد في الالتزامات المنصوص عليها في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات والصكوك الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان من خلال مقرها الرئيسي في مدينة الرياض وفروعها في مناطق المملكة.