"الفاخري": الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهة مستقلة ماليًا وإداريًا

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري عن وجود العديد من الأهداف المشتركة فيما بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد "الفاخري" أهمية تمكين الجمعية ودعمها بما يساهم في تحقيق أهدافها ويحافظ على استقلاليتها.
جاء ذلك خلال استقباله رئيسة اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة سارة بنت عبدالعزيز الفيصل وزملائها أعضاء اللجنة في مقر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور عدد من الأعضاء.
وقال "الفاخري": الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أول جهة معنية بحقوق الإنسان في المملكة وهي جهة وطنية مستقلة ماليًا وإداريًا، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا تخضع لإشراف أي جهاز حكومي، حيث تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان وفقًا للنظام الأساسي للحكم ووفقًا للأنظمة المرعية، وما ورد في الالتزامات المنصوص عليها في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات والصكوك الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان من خلال مقرها الرئيسي في مدينة الرياض وفروعها في مناطق المملكة.
من جهتها، أوضحت "الفيصل" أن الهيئة تعنى بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وذكرت أن الهيئة والجمعية تسعيان لتحقيق هدف واحد؛ ألا وهو حماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية التعاون المشترك فيما يخدم قضايا حقوق الإنسان.