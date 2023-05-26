محليات

شرطة الأحساء تحبط ترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص
شرطة الأحساء تحبط ترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
واس
واس

قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على (3) مواطنين لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المنطقة الشرقية
شرطة الأحساء
الحشيش المخدر
أسلحة نارية
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org