انطلاق "ملتقى الأكاديمية المالية 2025" بالرياض لتعزيز الابتكار وتمكين الكفاءات في القطاع المالي

وأكد "القويز" في كلمته الافتتاحية أن شعار الملتقى لا يُجسد مجرد طموح، بل يُعبّر عن التزام وطني تجاه صناعة مستقبل أكثر تمكينًا وابتكارًا في القطاع المالي. وقال إن المملكة تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية تاريخية، تجاوزت فيها الاعتماد الأحادي على النفط، لتدخل حقبة التنوع والاستدامة، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي تجاوزت 50% من الناتج المحلي، في مؤشر على مرونة الاقتصاد وقدرته على النمو المتواصل.