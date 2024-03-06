"تعليم الخرج" يعلن مواعيد الدوام المدرسي خلال شهر رمضان

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج مواعيد الدوام في شهر رمضان المبارك؛ حيث تستمر الدراسة حتى يوم الخميس 18 / 9 / 1445 هـ الموافق 28 / 3 / 2024، وحددت بداية حضور الهيئة التعليمية والإدارية الساعة (9:30 ) صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى بالمدارس تمام الساعة (9:45) صباحًا، على ألا يزيد زمن الحصة الدراسية عن (35 )دقيقة، وتخصيص نصف ساعة لأداء صلاة الظهر. أما في مدارس التعليم المستمر فتبدأ الدراسة من الساعة التاسعة مساء.