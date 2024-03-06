"تعليم الخرج" يعلن مواعيد الدوام المدرسي خلال شهر رمضان

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج مواعيد الدوام في شهر رمضان المبارك؛ حيث تستمر الدراسة حتى يوم الخميس 18 / 9 / 1445 هـ الموافق 28 / 3 / 2024، وحددت بداية حضور الهيئة التعليمية والإدارية الساعة (9:30 ) صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى بالمدارس تمام الساعة (9:45) صباحًا، على ألا يزيد زمن الحصة الدراسية عن (35 )دقيقة، وتخصيص نصف ساعة لأداء صلاة الظهر. أما في مدارس التعليم المستمر فتبدأ الدراسة من الساعة التاسعة مساء.
فيما يبدأ الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لكافة الإدارات والأقسام والوحدات التابعة لها في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًاً .
ويبدأ الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الاثنين 15 /4/ 2024 حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي( 6:30 )صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة( 6:45 ) صباحاً .