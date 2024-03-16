"أفطر ببيتك".. "المسند" يحذّر من الكشتات دون الاطلاع على سرعة الرياح

وتابع في تعليق على فيديو يظهر فيه مجموعة من الشباب خلال الكشتة يتعرّضون لرياح شديدة؛ أن تحديد سرعة معينة للرياح من أجل أن تكشت أو تمكث في بيتك متغير ويعتمد على عوامل كثيرة؛ منها طبيعة الأرض، ودرجة الحرارة، ونسبة الغطاء النباتي، وتفكّك التربة، ووجود مصدات كالجبال وغيرها، ورطوبة التربة، وغيرها.