"أفطر ببيتك".. "المسند" يحذّر من الكشتات دون الاطلاع على سرعة الرياح

حذّر نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، من الكشتات في الأشهر الانتقالية "مارس، وأبريل، ومايو"، دون الاطلاع على سرعة الرياح وهباتها.
وقال المسند: إذا وجدت أن سرعة هبات الرياح في الموقع المستهدف أو حوله بنحو 50 كلم، تتجاوز 30 كلم في الساعة، وأنت في موقع رملي؛ فـ"أفطر ببيتك"، وإن كنت في منطقة جبلية أو صخرية قد يكون الأمر أهون.. ولكم الخيار.
وتابع في تعليق على فيديو يظهر فيه مجموعة من الشباب خلال الكشتة يتعرّضون لرياح شديدة؛ أن تحديد سرعة معينة للرياح من أجل أن تكشت أو تمكث في بيتك متغير ويعتمد على عوامل كثيرة؛ منها طبيعة الأرض، ودرجة الحرارة، ونسبة الغطاء النباتي، وتفكّك التربة، ووجود مصدات كالجبال وغيرها، ورطوبة التربة، وغيرها.
ونصح قبل الخروج للكشتات بالكشف عن سرعة هبات الرياح في المكان المراد الخروج إليه.