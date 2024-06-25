جولات أمانة العاصمة المقدسة الرقابية على الأسواق تُصادِر أكثر من 5 أطنان موادّ غذائية

وفي هذا الإطار واصلت الأمانة من خلال الفرق الميدانية والتفتيشية بنطاق "بلديات العزيزية وبحرة والمنطقة المركزية والمعابدة والحديبية" حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، وذلك ضمن جهودها للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية والعاملين؛ حيث نفذت بلدية العزيزية الفرعية "85" جولة على المحلّات الغذائية والأسواق، رصدت خلالها "35" محلًّا مخالفًا تمّ اتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم من إنذار أو غلق أو تغريم، كما صادرت البلدية "5400" كجم و"150" لترًا من الموادّ الغذائية غير الصالحة، إضافة إلى مصادرة "260" قطعة من الخردوات والأواني غير الصالحة والمعروضة بطرق عشوائية.