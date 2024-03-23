الإسعاف الجوي بالجوف ينقل مصابَيْن من منطقة صحراوية إلى المستشفى في 13 دقيقة

كما باشر الإسعاف الجوي بلاغًا عن حادث انقلاب في منطقة صحراوية "تقع داخل نطاق في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكي"، ويتعذر وصول الفرق الإسعافية الأرضية إليها؛ حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية لثلاثة مصابين بالموقع، ونقل حالتين لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا.