مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يحصل على اعتماد برنامج البورد السعودي في طب الباطنة

ووصف الأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة، الاعتمادَ بأنه يمثل إنجازًا مهنيًّا وأكاديميًّا جديدًا؛ خاصة وأنه يأتي بعد ما حقق المستشفى نجاحًا كبيرًا في برامج التخصصات الأخرى، كالجراحة، والعناية المركزة والطوارئ، وكذلك طب الأسرة والتخدير والأطفال، إضافة إلى دبلوم العناية الحرجة؛ مشيرًا إلى أنهم سيعملون على إضافة المزيد من التخصصات؛ للإسهام في تطوير أداء الأطباء في كل التخصصات، ورفع مستوى كفاءتهم، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.