مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يحصل على اعتماد برنامج البورد السعودي في طب الباطنة

حصل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في برنامج البورد السعودي لطب الباطنة، بعد اجتيازه لتقييم شامل من خبراء الهيئة، والتأكد من إتمامه لكل المتطلبات والمعايير.
ووصف الأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة، الاعتمادَ بأنه يمثل إنجازًا مهنيًّا وأكاديميًّا جديدًا؛ خاصة وأنه يأتي بعد ما حقق المستشفى نجاحًا كبيرًا في برامج التخصصات الأخرى، كالجراحة، والعناية المركزة والطوارئ، وكذلك طب الأسرة والتخدير والأطفال، إضافة إلى دبلوم العناية الحرجة؛ مشيرًا إلى أنهم سيعملون على إضافة المزيد من التخصصات؛ للإسهام في تطوير أداء الأطباء في كل التخصصات، ورفع مستوى كفاءتهم، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
وأوضح أ. د.العمري أن الحصول على الاعتماد جاء بعد زيارة اللجنة المعنية من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ للوقوف على المعايير المطبقة، وآلية خدمة المرضى في تخصص طب الباطنة.. ورأت اللجنة أنها متوافقة مع المعايير المطلوبة.
وأكد أ. د.العمري أن التجارب النوعية للمجموعة في مجال التدريب والتأهيل، رفدتها بخبرات متراكمة، واستطاعت مع الدعم المتواصل من مجلس إدارتها خلق جو تعليمي مميز، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليًّا، مع توفر الكفاءات العلمية والبنية التحتية ومقومات البيئة التعليمية المثالية؛ مشددًا على أن المجموعة تعتبر أن التعليم الطبي جزء لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، وستسخّر إمكاناتها لإنجاح هذه البرامج؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كمركز تدريبي وتعليمي في شهادة الاختصاص "الزمالة السعودية"، في أكثر من "43" برنامجًا؛ حيث تعمل على إعداد وتنظيم برامج تدريبية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، انطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والمجتمعية، ومن أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كل التخصصات الطبية والتخصصات الدقيقة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات؛ وذلك بتفعيل وتطوير آليات برامج التعليم الطبي المستمر؛ وفقًا للمنظومة الشاملة التي تقودها وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية السعودية.