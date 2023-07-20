"إبهار وسط الظلام".. لقطات مدهشة مع الرسم بالضوء من "حرة عويرض"

يُذكر أن الرسم الضوئي بحسب المراجع العلمية في هذا الشأن هو "تقنية من تقنيات التصوير التي ينشأ فيها التعريض عن طريق تحريك مصدر ضوء محمول باليد أو طائرة الدرون، ويعود تاريخه إلى العام 1914م، ويمكن إجراؤه عن طريق وضع الكاميرا "DSLR"، على حاملٍ خاص بها، ثم يتم ضبط الـفوكس (focus) بطريقة يدوية، على نقطة الهدف، ليتم بعدها ضبط الكاميرا على أقل حساسية ضوء (iso) حيث تصل لدرجة 100 ثم يضبط سرعة الغالق (shutter speed) بحسب كمية الضوء التي يحتاجها المصور لالتقاط الصورة، وتبدأ عملية الرسم في المناطق الخارجية خلال ساعات الليل، وتستغرق مدته 30 ثانية في التجربة الواحدة للخروج بالمشهد المراد رصده".