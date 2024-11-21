أمير نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بشرورة

دشّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة، بحضور محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عوض الصيعري وأعضاء مجلس ادارة الجمعية.
وأكد خلال التدشين أهمية تقديم حلول ترفيهية مناسبة لجميع شرائح المجتمع لتعزيز المشاركة في المناسبات الوطنية كافة، وصقل المواهب الشابة، مشيرًا إلى أن العمل التطوعي من الأعمال العظيمة، وهو جزء مما تربى عليه شباب وشابات المملكة الذين يسارعون دائمًا للمشاركة والإسهام في الأعمال التطوعية، متمنيًا أن تصل الجمعية إلى المكانة التي يتطلع اليها الجميع.
من جهته، أوضح "الصيعري" أن الجمعية ستعمل على صناعة بيئة ترفيهية جاذبة وسد احتياج المجتمع ببرامج هادفة، ورعاية مشروعات الترفيه الإبداعية، ووضع حلول عملية لتطويرها تعزز مفهوم التعلم بالترفيه الهادف إلى إبراز المواهب وصقل الطاقات من خلال البرامج الترويحية.