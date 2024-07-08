في أسبوع واحد.. ضبط 1094 مخالفة للدراجات الآلية بمختلف مناطق المملكة

وأضافت، أن نتائج الحملة في باقي الإدارات، جاءت كالتالي: المدينة المنوّرة 78، العاصمة المقدّسة 40 مخالفة، منطقة جازان 28، وعسير 25، ثم نجران 22، والشرقية 13.