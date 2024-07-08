في أسبوع واحد.. ضبط 1094 مخالفة للدراجات الآلية بمختلف مناطق المملكة

نجحت الإدارة العامة للمرور، في ضبط 1094 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة ضمن حملاتها الميدانية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 حتى السبت 6 يوليو 2024م.
وجاءت إدارة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 631 مخالفة، تلتها الرياض 132 مخالفة ثم الطائف 96.وجاءت إدارة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 631 مخالفة، تلتها الرياض 132 مخالفة ثم الطائف 96.
وأضافت، أن نتائج الحملة في باقي الإدارات، جاءت كالتالي: المدينة المنوّرة 78، العاصمة المقدّسة 40 مخالفة، منطقة جازان 28، وعسير 25، ثم نجران 22، والشرقية 13.
و9 مخالفات في حائل والحدود الشمالية، و4 بالجوف والقريات، ومخالفتان بتبوك.
وأهابت الإدارة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.