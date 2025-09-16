الأمانة العامة للجان نظام المنافسات تُطلق "مدونة المبادئ" لقرارات لجنة التظلمات

أطلقت الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية مدونة جديدة تُعنى بجمع وتوثيق المبادئ المستنبطة من قرارات لجنة النظر في التظلّمات وطلبات تعديل الأسعار.
تهدف هذه المدونة إلى أن تكون مرجعًا معرفيًا يسهل على الجهات والمتعاملين فهم آلية عمل اللجنة، ويعزز من مستوى الشفافية والثقة في منظومة المشتريات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الأمانة العامة برؤيتها ورسالتها التي تركز على تحقيق العدالة بكفاءة، وترسيخ قيم النزاهة والحياد والشفافية في تطبيق النظام وإجراءاته.
وأوضحت الأمانة أن المدونة تمثل جهدًا بحثيًا وتوثيقيًا، وليست سابقة مُلزِمة لقرارات اللجنة، مما يمنحها مرونة في التحديث والتطوير المستمرعبر نسختها الإلكترونية، بما يواكب المستجدات ويثري المحتوى المعرفي للمستفيدين.
وتقدم المدونة محتوى عمليًا يتتبع خطوات التظلّم من بدايتها حتى صدور القرار، وتوضح المخرجات المحتملة لكل حالة، إلى جانب الضوابط المرتبطة بها، مما يسهم في تحسين جودة القرارات وتقليل الأخطاء الإجرائية.
وفي هذا السياق، دعت الأمانة العامة جميع الجهات الحكومية والمتعاملين والباحثين إلى الاستفادة من هذه المدونة، باعتبارها مصدرًا موثوقًا يعكس خبرة اللجنة المتراكمة، ويساعد في رفع كفاءة إجراءات المشتريات الحكومية وتحسين جودة القرارات المتخذة.
يذكرأنه يمكن للمهتمين الاطلاع على المدونة عبر الرابط