"الهفتاء" لـ"سبق": أسعار المواشي في المملكة ثابتة والإعلام يضخم الموضوع كل عام

"سبق" تواصلت مع الناشط والمهتم بتنمية الثروة الحيوانية "سعود الهفتاء"، الذي قال: إن أسعار المواشي هي نفسها في الموسم وفي غير الموسم، ولكن بعض وسائل الإعلام هي من ضخم هذا الموضوع، وخاصة في مثل هذه المواسم.