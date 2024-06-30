"الهفتاء" لـ"سبق": أسعار المواشي في المملكة ثابتة والإعلام يضخم الموضوع كل عام

تكثر الأحاديث بعد انتهاء موسم الحج والأضحية كل عام عن ارتفاع أسعارها وشكاوى المستهلكين ومطالباتهم الدائمة بتدخل الجهات المعنية بالتدخل لوضع حدّ أو سقف لأسعار الأضاحي، فما هو حال سوق المواشي اليوم بعد انتهاء الموسم؟
"سبق" تواصلت مع الناشط والمهتم بتنمية الثروة الحيوانية "سعود الهفتاء"، الذي قال: إن أسعار المواشي هي نفسها في الموسم وفي غير الموسم، ولكن بعض وسائل الإعلام هي من ضخم هذا الموضوع، وخاصة في مثل هذه المواسم.
وطرح "الهفتاء" سؤالًا للمستهلك: هل وجدت الأسعار التي ذكرها الإعلام 3 و4 آلاف ريال؟ أم هو فقط موضوع تتحدث عنه بعض وسائل الإعلام في المواسم؟
وقال "الهفتاء": لماذا في المواسم يتمّ الحديث عن ارتفاع أسعار المواشي ولا يتم الحديث عن ارتفاع أسعار الشقق والفنادق والطيران؟ أم فقط مربّي المواشي هو الضحية وهو من يرفع الأسعار في المواسم؟