تعميم بمنع جمع التبرعات المالية لتفطير الصائمين أو إحداث الخيام المؤقتة

شددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين.
وأكدت الوزارة في تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لكافة فروع الوزارة بضرورة تهيئة المساجد والجوامع لما يخدم المصلين، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ.
ونوّهت وزارة الشؤون الاسلامية، إلى أن يكون إفطار الصائمين في الأماكن المهيأة لذلك في ساحات المسجد وتحت مسؤولية الإمام والمؤذن، وأن يقوم من يتولى تفطير الصائمين بتنظيف المكان بعد الانتهاء من الإفطار فوراً، كما شددت الوزارة على عدم إحداث أي غُرف مؤقتة أو خيام ونحوها لإقامة الإفطار فيها.