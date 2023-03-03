تعميم بمنع جمع التبرعات المالية لتفطير الصائمين أو إحداث الخيام المؤقتة

ونوّهت وزارة الشؤون الاسلامية، إلى أن يكون إفطار الصائمين في الأماكن المهيأة لذلك في ساحات المسجد وتحت مسؤولية الإمام والمؤذن، وأن يقوم من يتولى تفطير الصائمين بتنظيف المكان بعد الانتهاء من الإفطار فوراً، كما شددت الوزارة على عدم إحداث أي غُرف مؤقتة أو خيام ونحوها لإقامة الإفطار فيها.