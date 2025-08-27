ضبط اختلاس كهرباء مسجد في تبوك لتشغيل سوق خردوات وغرف عمالة ومزرعة

وأكدت الوزارة أنها باشرت الواقعة فورًا، ورفعت القضية للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم، بما في ذلك محاسبة المتسبب وإلزامه بسداد كامل الاستهلاك الكهربائي السابق الذي تم اختلاسه، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي عبث بمرافق المساجد وستتعامل معه بكل حزم وصرامة.