ضبط اختلاس كهرباء مسجد في تبوك لتشغيل سوق خردوات وغرف عمالة ومزرعة

رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حالة اختلاس كهرباء من عداد أحد المساجد في أحد أحياء منطقة تبوك، حيث كشفت المعاينة الميدانية قيام المتورطين بسحب كيبل مباشر من العداد.
وتبيّن أن الاختلاس استُغل لتغذية محلات لبيع الخردوات مليئة بالبضائع ومجهزة بمكيفات وأجهزة كهربائية وإنارة كاملة، إلى جانب مبانٍ خُصصت كسكن للعمالة تضم عددًا كبيرًا منهم ومزودة بمكيفات وأجهزة مختلفة تعمل بشكل دائم، إضافة إلى مجلس ضيافة مجاور للمسجد جرى تشغيل مكيفاته وإنارته اختلاسًا من كهرباء المسجد. كما شمل الاختلاس تشغيل غطاس يخدم مزرعة ومبانٍ خاصة داخلها لتوفير المياه وري المزروعات بصورة مستمرة.
وأكدت الوزارة أنها باشرت الواقعة فورًا، ورفعت القضية للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم، بما في ذلك محاسبة المتسبب وإلزامه بسداد كامل الاستهلاك الكهربائي السابق الذي تم اختلاسه، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي عبث بمرافق المساجد وستتعامل معه بكل حزم وصرامة.
وحثّت الوزارة المواطنين والمقيمين على المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (1933)، تعزيزًا لحماية بيوت الله والمحافظة على مرافقها.