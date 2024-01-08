تعرّف على عدد المركبات العابرة على طـرق المملكة خلال أسبوع

وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجراف على حسابها في "إكس" أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق منطقة نجران، تَخطت 151 ألف مركبة، والباحة 117 ألفًا، وجازان 113، ثم الحدود الشمالية بأكثر من 93 ألف مركبة.