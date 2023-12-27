الأولى من نوعها.. "هيئة النقل" ترعى اتفاقيةً للإعلان على "1600" سيارة للأجرة العامة

رعت الهيئةُ العامة للنقل، اليوم، في بادرة هي الأولى من نوعها في قطاع النقل العام بالمملكة؛ توقيعَ اتفاقية للإعلان على "1600" سيارة للأجرة العامة بين شركة 6 ميم التجارية ومجموعة محمد الصافي التجارية.