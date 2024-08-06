أمير تبوك يشيد بموقف المواطن "المازني" منفّذ وصية ابنه المتوفى بالتبرع بأعضائه لعدد من المرضى

وقال موجهاً حديثه للمواطن "المازني"، خلال استقباله له مساء أمس بالقصر الحكومي، في اللقاء الأسبوعي لسموه برؤساء المحاكم، والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك: "ما أوصى به ابنكم وما قمتم به من تنفيذ وصيته، هو مثالٌ يُحتذى به، فقد تمّ إنقاذ حياة أربعة مواطنين، واصفاً سموه هذا العمل بأنه عملٌ إنساني عظيم، ومن أسمى معاني الوفاء الإنساني التي يتصف بها المواطن السعودي، سائلاً سموه، الله -عزّ وجلّ- أن يرحم ابنه ويسكنه فسيح جناته ويجزل لهم المثوبة والأجر.