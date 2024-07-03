"ملكية مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة" تُطلق برنامج "نخبة مكة" لتأهيل الخريجين المتميزين

واشترطت "الهيئة" في معايير القبول، أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من سنتين بحد أقصى، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير، بمعدل تراكمي 4 / 5 أو 3 / 4 فما فوق، إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية، واختبار الشخصية والقدرات، مع مواءمة التخصص العلمي مع إدارات وبرامج الهيئة الملكية.