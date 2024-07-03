"ملكية مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة" تُطلق برنامج "نخبة مكة" لتأهيل الخريجين المتميزين

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، برنامج "نخبة مكة" للتدريب المهني على رأس العمل، في تخصّصات عدة تتوافق مع قطاعات الهيئة الملكية، وذلك بهدف جذب أفضل الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج المتميزين لتدريبهم وتأهيلهم، لأجل تنمية مكة المكرّمة.
واشترطت "الهيئة" في معايير القبول، أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من سنتين بحد أقصى، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير، بمعدل تراكمي 4 / 5 أو 3 / 4 فما فوق، إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية، واختبار الشخصية والقدرات، مع مواءمة التخصص العلمي مع إدارات وبرامج الهيئة الملكية.
وبيّنت "الهيئة" على الصعيد ذاته، بأن ذلك يضمن تعزيز القدرات والمواهب في بيئة عمل محفزة ومشجعة، ومواءمة التخصصات العلمية مع خطط التدريب العملي على قدرٍ عالٍ من الاحترافية والتخصّصية، وتطوير وصقل الكفاءات السلوكية والتقنية من خلال الإرشاد والتوجيه في مختلف الأعمال والأنشطة، منوّهة في الوقت نفسه بأن التقديم سيكون عبر الرابط التالي: https://careers.rcmc.gov.sa/ar/login/.