بالصور.. المملكة تستضيف النسخة الـ 16 من دورة الألعاب العربية 2027

وقدّم وزير الرياضة خالص شكره وتقديره باسمه واسم جميع الرياضيين العرب للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، وللشعب الجزائري الأصيل، على حُسن الاستضافة وكرم الرعاية، منوّهاً في هذا الصدد بالنجاح الكبير الذي تحقق للنسخة الـ15 من الدورة، وتقديم صورة مشرّفة للأبطال والمنتخبات العربية من خلال التنافس في تقديم مواهبهم، وصعود منصّات التتويج، والتزيّن بالذهب، ملتزمين بقيم المنافسة، وروابط الأخوة التي تمتد عبر التاريخ، واصفاً سموه الدورة بأنها كانت أرضاً للمنافسة المشرّفة وميداناً للمواهب والمهارات، مثّل فيها الرياضيون والرياضيات بلدانهم خير تمثيل، وأسهموا في نجاح هذه النسخة بشكلٍ مميز.