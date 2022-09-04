"العدل" تُطلق الإصدار السادس من الدليل المرئي لشرح الخدمات العدلية الإلكترونية

وأوضحت الوزارة أن هذا الإصدار يأتي ضمن حملتها المستمرة لتوعية المستفيدين، مشيرةً إلى أن الدليل يتضمّن شرحًا لأبرز الخدمات العدلية الإلكترونية في القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، والصلح، والبورصة العقارية، وصندوق النفقة، والبوابة العلمية القضائية وغيرها من الخدمات، من خلال شروحات ثلاثيّة الأبعاد توضح للمستفيد عبر خطوات بسيطة وميسرة آلية الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز Najiz.sa، بما يُغني عن زيارة المرافق العدلية.