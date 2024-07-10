"فلكية جدة": "الزهرة" يبلغ نقطة "الحضيض الشمسي" اليوم

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن مدار كوكب الزهرة من الناحية العملية قريب جدًا من الشكل الدائري بحيث تختلف المسافة بين الحضيض والأوج بحوالي 1.5% فقط، وهذا يجعل مدار الزهرة دائري أكثر من مدار أي من الكواكب الأخرى في النظام الشمسي.