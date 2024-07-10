"فلكية جدة": "الزهرة" يبلغ نقطة "الحضيض الشمسي" اليوم

يصل كوكب الزهرة إلى أقرب نقطة له من الشمس "الحضيض الشمسي" اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 عند الساعة 02:44 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:44 صباحًا بتوقيت غرينتش)، حيث سيكون على مسافة 0.72 وحدة فلكية (107.710.467 كيلومترًا) من الشمس.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن مدار كوكب الزهرة من الناحية العملية قريب جدًا من الشكل الدائري بحيث تختلف المسافة بين الحضيض والأوج بحوالي 1.5% فقط، وهذا يجعل مدار الزهرة دائري أكثر من مدار أي من الكواكب الأخرى في النظام الشمسي.
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك يتلقى سطح كوكب الزهرة نفس الكمية من الطاقة تقريبًا من الشمس عند الحضيض (أقرب مسافة من الشمس) والأوج (أبعد مسافة عن الشمس).