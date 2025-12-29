أمير الحدود الشمالية يوجّه بتأخير الدوام المدرسي بسبب برودة الأجواء

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بتأخير بدء اليوم الدراسي في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها إلى الساعة التاسعة صباحًا، على أن تبدأ الاختبارات عند الساعة العاشرة صباحًا، وذلك خلال الفترة من الأحد 15/7/1447هـ وحتى الخميس 19/7/1447هـ.
ويأتي التوجيه حرصًا من سموه على سلامة الطلاب والطالبات، في ظل ما تشهده المنطقة من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وما قد يصاحبه من تأثيرات صحية محتملة على الطلبة، خاصة في ساعات الصباح الباكر.
ويعكس القرار اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة تعليمية آمنة، ومراعاة الظروف المناخية دون التأثير على انتظام العملية التعليمية وجودتها، مع التأكيد على أولوية صحة وسلامة الطلبة في جميع الظروف.
وقد لاقى التوجيه ارتياحًا واسعًا بين أولياء الأمور ومنسوبي التعليم، الذين أشادوا بالخطوة، واعتبروها نموذجًا للاهتمام بالإنسان أولًا، ودعمًا للاستقرار النفسي والصحي للطلبة في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة.