أمير الحدود الشمالية يوجّه بتأخير الدوام المدرسي بسبب برودة الأجواء

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بتأخير بدء اليوم الدراسي في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها إلى الساعة التاسعة صباحًا، على أن تبدأ الاختبارات عند الساعة العاشرة صباحًا، وذلك خلال الفترة من الأحد 15/7/1447هـ وحتى الخميس 19/7/1447هـ.