1220 منتجًا بحثيًا واختراعًا.. "الشراكات المستدامة" يسدل ستاره بـ50 اتفاقية

اختُتِمتْ مساء أمس، فعاليات مؤتمر الشراكات المستدامة، الذي أُقيم على مدار يومين في فندق "الريتز كارلتون" في العاصمة الرياض، تحت عنوان: "البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر" بمشاركة 150 من صُنّاع القرار والقيادات المحلية والدولية، ضمن مبادرة وزارة التعليم لتعزيز الروابط بين الجامعات السعودية كمصدر لإنتاج وتطويع المعرفة وبين القطاعات الصناعية والتنموية من أجل نمو الاقتصاد الوطني واستدامته.