نصفها لـ"أرامكو".. 54 مليار دولار أرباح شركات الطاقة الكبرى بالعالم للربع الثاني 2023

وبلغ صافي الدخل 112.81 مليار ريال سعودي (30.08 مليار دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ181.64 مليار ريال سعودي (48.44 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2022، ويعكس ذلك الانخفاضُ بشكل رئيسي تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.