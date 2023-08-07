نصفها لـ"أرامكو".. 54 مليار دولار أرباح شركات الطاقة الكبرى بالعالم للربع الثاني 2023

حققت شركات الطاقة الكبرى في العالم أرباحًا بقيمة 54 مليار دولار في الربع الثاني 2023.
وبلغت حصة أرامكو في الإيرادات 107 مليارات دولار، بأرباح 30 مليارًا خلال نفس الفترة، متصدرة شركات الطاقة العالمية.
وجاءت أكسون موبيل في المرتبة الثانية بـ81 مليار دولار إيرادات، وأرباح 7.88 مليارات، تليها شيفرون بإيرادات 47 مليار دولار وأرباح 6.01 مليارات؛ فيما حلت شل في المرتبة الرابعة بإيرادات 74 مليار دولار وأرباح 5.07 مليارات تلتها توتال بأرباح 4.08 مليارات ثم إكوينور بـ1.82 مليار.
وكانت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو" قد أعلنت النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/ 6/ 2023 (ستة أشهر).
وبلغ صافي الدخل 112.81 مليار ريال سعودي (30.08 مليار دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ181.64 مليار ريال سعودي (48.44 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2022، ويعكس ذلك الانخفاضُ بشكل رئيسي تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.