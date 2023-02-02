من "امرئ القيس" و"الأعشى" إلى "العثيمين" و"زمخشري".. احتفاء بالشعر بتوقيع وزارة الثقافة

حيث كانت المملكة العربية السعودية "مسرحاً"، يستقبل وفود الشعراء، و"مدرسة" يُدرس فيها أصول الأدب والشعر، وكان الأدب مُغايراً قبل عام 1351هـ:1932م، وقد شهد تطوراً سريعاً ومزدهراً، وكانت تتنوع الفنون الأدبية التي تميّز المملكة، وظل يتطور الشعر في المملكة العربية السعودية؛ حتى احتل مكاناً مهماً جداً في التاريخ الأدبي لشبه الجزيرة العربية.