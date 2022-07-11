"الفريق البسامي": كثافة عالية يشهدها الحرم.. ونراقب جميع المؤشرات والتدفقات

جاء ذلك خلال وجوده في غرفة القيادة والسيطرة للحرم المكي الشريف، وحديثه للقناة السعودية. وأضاف: "نحن الآن نقيس حجم التدفقات على الحرم المكي الشريف، مرة على صحن الطواف، ومرة على الدور الأرضي والسطح، حسب الكثافات الموجودة. والأمور مطمئنة جدًّا، والزملاء في الميدان يقومون بجهود جبارة".