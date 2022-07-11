محليات

"الفريق البسامي": كثافة عالية يشهدها الحرم.. ونراقب جميع المؤشرات والتدفقات

قال: نسعى لتطبيق الجودة وليس إدارة الحشود كالمعتاد
"الفريق البسامي": كثافة عالية يشهدها الحرم.. ونراقب جميع المؤشرات والتدفقات
الفريق محمد البسامي يتفقد غرفة القيادة والسيطرة للحرم المكي
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

قال المدير العام للأمن العام، الفريق محمد البسامي، إن الأوضاع العامة والأمنية للحجاج في المنطقة المركزية والحرم المكي الشريف طيبة جدًّا، وهناك احترافية عالية وجاهزية تامة من قِبل كل الشركاء.

جاء ذلك خلال وجوده في غرفة القيادة والسيطرة للحرم المكي الشريف، وحديثه للقناة السعودية. وأضاف: "نحن الآن نقيس حجم التدفقات على الحرم المكي الشريف، مرة على صحن الطواف، ومرة على الدور الأرضي والسطح، حسب الكثافات الموجودة. والأمور مطمئنة جدًّا، والزملاء في الميدان يقومون بجهود جبارة".

وأردف الفريق البسامي بأنه "من قبل صلاة المغرب وبعد الصلاة هناك تدفقات عالية من كدي، وبخاصة من حجاج الداخل والمتعجلين للمغادرة اليوم. وكما تشاهدون، هناك احترافية عالية في إدارة الحشود".

وتابع: "المتوقع هذه الليلة أن يشهد الحرم كثافات بالمستوى نفسه. وما دامت الخطط موجودة، والجاهزية ورجال الأمن موجودين، وشركاؤنا موجودين، أعتقد أن الأمور طيبة، وتوصل إلى مستوى الجودة، وليس إدارة الحشود بشكلها الاعتيادي".

الحرم المكي الشريف
مدير الأمن العام
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حج 1443
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