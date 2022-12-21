إصلاح كسر مشطي دون فتح جراحي لمريضة في مستشفى الأسياح

وذكر التجمُّع أنه بعد قيام المستشفى بإجراءات الفحص الإكلينيكي الأولي وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود كسور متعددة بالعظام المشطية لليد، فتمت مباشرة تجهيز وتحضير المصابة لقسم العمليات، حيث تم عمل إصلاح مغلق لكسور العظام المشطية دون فتح جراحي، وتركيب سلك معدني تقدمي بالعظام، وتبين بعد المتابعة تحسن حالتها وخروجها من المستشفى وهي في صحة جيدة.