إصلاح كسر مشطي دون فتح جراحي لمريضة في مستشفى الأسياح

تمكّن أطباء الجراحة في مستشفى الأسياح العام من إجراء عملية نوعية لإصلاح كسر مشطي، دون فتح جراحي لعظام يد شابة عشرينية سقطت على يدها من مرتفع.
وقال تجمُّع القصيم الصحي إن شابة تبلغ من العمر 28 عاماً، راجعت قسم الطوارئ بمستشفى الرس العام وهي تعاني آلاماً شديدة باليد اليمني مع ظهور علامات تورم بالأنسجة الداخلية، موضحاً أن إصابتها كانت ناتجة عن سقوطها بالمنزل وعدم القدرة على تحريك أصابع اليد.
وذكر التجمُّع أنه بعد قيام المستشفى بإجراءات الفحص الإكلينيكي الأولي وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود كسور متعددة بالعظام المشطية لليد، فتمت مباشرة تجهيز وتحضير المصابة لقسم العمليات، حيث تم عمل إصلاح مغلق لكسور العظام المشطية دون فتح جراحي، وتركيب سلك معدني تقدمي بالعظام، وتبين بعد المتابعة تحسن حالتها وخروجها من المستشفى وهي في صحة جيدة.
وأظهرت الإحصائية الصادرة عن مستشفى الأسياح العام أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الحالي 2022م، بلغ 23548 مستفيداً.
وأجرى المستشفى خلال الفترة الماضية أكثر من 188 عملية جراحية، و653 فحصاً مخبرياً خلال الربع الثالث من هذا العام.