إطلاق "الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني".. تزامنًا مع الشهر العالمي

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني "، الهادفة إلى ترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى جميع فئات المجتمع في المملكة، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية المتجددة، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتوحيد جهودها المبذولة في هذا الإطار، وذلك تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، المحتفى به عالميًا خلال شهر أكتوبر من كل عام.