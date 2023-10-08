تحالف بقيادة "موه" يعلن الاغلاق المالي لمشروع تحلية مياه البحر ونظام توزيع المياه بالجافورة

يشار إلى أن شركة موه تقدم حلولاً قابلة للتطبيق لتلبية الطلب المتزايد على المياه والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة والأسواق الدولية من خلال نماذج أعمال مختلفة وتخدم حالياً ما يزيد عن 2.5 مليون مستخدم نهائي يومياً، وتعتبر شركة موه من الشركات الرائدة التي تقدم مشاريع المرافق والبنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مخططات BOO و BOOT.