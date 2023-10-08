تحالف بقيادة "موه" يعلن الاغلاق المالي لمشروع تحلية مياه البحر ونظام توزيع المياه بالجافورة

أعلن تحالف مكون من شركة موه، وشركة البواني المحدودة، وشركة لامار القابضة للاستثمار، عن الاغلاق المالي لمشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي ونظام توزيع المياه بمنطقة الجافورة.
وأوضح بيان الشركة لـ "سبق"، أن المشروع يتكون من محطة تحلية لمياه البحر بتقنية التناضح العكسي بسعة حوالي 80 ألف متر مكعب يومياً، ونظام المياه المرتبطة بها بطول 200 كم، ومرافق الربط الكهربائي في المنطقة الشرقية من المملكة وتقدر تكلفته الاجمالية بحوالي 750 مليون دولار.
وأضاف البيان أن شركة "تقنيات المستقبل لتحلية المياه" والمملوكة من قبل موه بنسبة 51% والبواني 39% ولامار 10%، أبرمت اتفاقية شراء المياه في يوليو 2023 مع شركة أرامكو لتشغيل المرافق، وذلك بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT لمدة 20 عاماً، على أن تبدأ العمليات التجارية في اكتوبر 2025.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة موه، المهندس سامي الريس، ان شركة موه مستعدة للدخول في شراكة مع أرامكو في هذا المشروع الهام، نحن فخورين لقيادة تطوير وتنفيذ المشروع ونتطلع إلى تسخير خبرة موه الواسعة في تطوير البنية التحتية للمياه وعملياتها من أجل أن يحقق المشروع أهدافه.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة موه، الأستاذ فيصل الريس، تتشرف شركة موه بالشراكة مع البواني ولامار بتوقيع هذا المشروع مع أرامكو، أنه يعتبر جزء لا يتجزأ من استراتيجية التطوير طويلة المدى لشركة موه، ونحن ملتزمون بتنفيذها باستخدام الامكانيات والقدرات القوية لفريقنا ومقاولينا.
يشار إلى أن شركة موه تقدم حلولاً قابلة للتطبيق لتلبية الطلب المتزايد على المياه والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة والأسواق الدولية من خلال نماذج أعمال مختلفة وتخدم حالياً ما يزيد عن 2.5 مليون مستخدم نهائي يومياً، وتعتبر شركة موه من الشركات الرائدة التي تقدم مشاريع المرافق والبنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مخططات BOO و BOOT.
وتواصل موه التركيز على العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمرافق العامة والبنية التحتية واسعة النطاق وتخطط لتطويرها، حيث قامت الشركة بتطوير مشاريع مياه كبيرة ورئيسية في مخططات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مشروع جنوب الرياض للمياه ومشروع الدمام ISTP ، ومشروع ينبع 4 المستقل للمياه 4IWP.