وزير التعليم يتوج جامعة جازان بجائزة مؤشر أداء الموسم الرياضي

توّج وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم الاثنين، جامعة جازان، بالمركز الخامس من بين 51 جامعة وكلية حكومية وخاصة، ضمن نتائج مؤشر الأداء للموسم الرياضي الرابع عشر للعام 1445هـ.
وتسلم رئيس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، درع التكريم في حفل نظمه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، مساء اليوم، بمقر الوزارة.
وثمن رئيس الجامعة، دعم وزير التعليم للجامعة ومنسوبيها وطلبتها في العديد من المجالات العلمية والثقافية والإبداعية والرياضية والاجتماعية، منوهًا بما يبذله منسوبو عمادة شؤون الطلاب في إثراء الأنشطة الرياضية، إلى جانب مساهمة كليات الجامعة وطلبتها في تحقيق هذا التميز والنجاح.
فيما قال عميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى بن علي فقيهي: إن العمادة وفي ظل ما تحظى به من اهتمام ودعم رئيس الجامعة الدكتور محمد أبوراسين، تمكنت من صناعة الفارق هذا العام؛ حيث قفزت ثلاث مراتب عن العام الماضي.
وأضاف أن هذا يؤكد اعتماد الجودة والعمل المستمر في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز واكتشاف واستثمار المواهب من طلاب وطالبات الجامعة ومشاركتهم المتميزة في البرامج الرياضية.