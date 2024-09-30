وزير التعليم يتوج جامعة جازان بجائزة مؤشر أداء الموسم الرياضي

فيما قال عميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى بن علي فقيهي: إن العمادة وفي ظل ما تحظى به من اهتمام ودعم رئيس الجامعة الدكتور محمد أبوراسين، تمكنت من صناعة الفارق هذا العام؛ حيث قفزت ثلاث مراتب عن العام الماضي.