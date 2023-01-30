هجوم وتخريب ورعب طال المنزل والمتجر.. من يوقف زحف قرود "البابون" في الجنوب؟

وأضاف "المسند": "يقدر عددها في السعودية بأكثر من ثلث مليون قرد!! ‏تعيش في أراضٍ شبه صحراوية شحيحة الأمطار، ‏وفقيرة الأشجار، وعلى الرغم من كثرة اللجان، والدراسات، والتقارير الموجهة لحل مشكلات القرود في السعودية منذ عدة سنوات، إلا أن المشكلة ‏لم تُحَل!! بل ‏تتفاقم، وحتى الآن لم نشاهد نتائج الدراسات السابقة على الواقع، ومعظم ما اطلعت عليه من آراء بعض المختصين أن المواطن أسهم في تفشي مشكلة القرود في السعودية عبر تغذيتها! وذلك أمر مستغرب في إلقاء المشكلة على المواطن وكأنه هو السبب، وعدم اتخاذ إجراء سريع وفعال لإيقاف زحف القرود على المدن والقرى ‏‏والمزارع، والاعتداء على السكان.