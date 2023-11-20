المملكة تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للطفل.. لبناء شخصية أكثر تفاعلاً واستدامةً

وتكمن جهود المملكة التي تقدمها للطفل في حمايته، وتمكينه من حقه في التعليم، وإعداده وتطوير معارفه ومهاراته منذ وقت مبكر لمواصلة رحلته التعليمية؛ في بيئة آمنة ومحفزة تضمن حق الرعاية والحماية والأمن والترفيه والحصول على التعليم، الذي يعتمد على الوسائط والإثراءات المتنوعة المناسبة للمراحل الدراسية، وكذلك دعم المشاركة المجتمعية وأولياء الأمور لمتابعة التحصيل الدراسي للطفل.