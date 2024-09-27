بالصور.. محافظ بيشة يدشّن مهرجان صفري بيشة الثاني عشر برعاية أمير عسير

برعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، دشّن محافظ بيشة الدكتور عبدالرحمن آل حامد، مهرجان صفري بيشة الثاني عشر في محافظة بيشة.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، إلى جانب عددٍ كبيرٍ من المسؤولين والمزارعين والمستثمرين.
ويُعد المهرجان من أبرز الفعاليات الزراعية في المملكة، حيث يحتفي بـتمور الصفري التي تشتهر بها المنطقة، ويهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي، ورفع مكانة تمور الصفري في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي كلمته، خلال حفل التدشين، أكّد محافظ بيشة الدكتور عبدالرحمن آل حامد، الأهمية الكبيرة لهذا المهرجان في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جهود المزارعين لتسويق منتجاتهم.
وأضاف، أن المهرجان يلعب دورًا محوريًا في تعزيز قطاع الزراعة بالمحافظة، حيث يجمع بين التراث الزراعي والتقنيات الحديثة، مما يسهم في تحسين جودة الإنتاج ودعم الاستدامة الزراعية.
وقدّم المحافظ شكره لكافة الجهات المشاركة في تنظيم المهرجان، بما في ذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة وفروعها في المنطقة.
من جانبه، أشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد آل مجثل بالدور الكبير الذي يلعبه المهرجان في تطوير القطاع الزراعي بمحافظة بيشة والمنطقة بشكلٍ عام.
وأشار إلى أهمية تمور الصفري كمنتج إستراتيجي في المملكة، حيث يُعد هذا النوع من التمور واحدًا من الأجود عالميًا، موضحًا أن الوزارة ملتزمة بدعم المزارعين وتقديم كافة الإمكانات لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز إنتاجية المحاصيل.
وذكر مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة الأستاذ محمد بن سعود المعاوي، أن المهرجان يتضمن عديدًا من الفعاليات التي تهدف إلى تمكين المزارعين من التعرف على أحدث التقنيات الزراعية، بما في ذلك ورش عمل وندوات حول أساليب الزراعة الحديثة، إلى جانب معارض تجارية للتمور والمنتجات الزراعية الأخرى.
ويشهد المهرجان تنظيم أنشطة ثقافية وتراثية تعكس تاريخ الزراعة في المنطقة وتبرز أهمية هذا المنتج التراثي والاقتصادي، إلى جانب تسويق تمور الصفري، يوفر المهرجان فرصة لتبادل الخبرات بين المزارعين والمستثمرين، ويسهم في تنشيط السياحة الزراعية في محافظة بيشة.
ويُتوقع أن يسهم الحدث في تعزيز اقتصاد المنطقة وجذب الاستثمارات الزراعية، مما يرفع من مستوى الوعي بأهمية المنتجات المحلية ويدعم تنمية الاقتصاد الزراعي المستدام في المملكة.