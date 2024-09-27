بالصور.. محافظ بيشة يدشّن مهرجان صفري بيشة الثاني عشر برعاية أمير عسير

وذكر مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة الأستاذ محمد بن سعود المعاوي، أن المهرجان يتضمن عديدًا من الفعاليات التي تهدف إلى تمكين المزارعين من التعرف على أحدث التقنيات الزراعية، بما في ذلك ورش عمل وندوات حول أساليب الزراعة الحديثة، إلى جانب معارض تجارية للتمور والمنتجات الزراعية الأخرى.