يضم 50 طائرة.. "ويز إير" تخطط لأسطول طائر بالمملكة بنهاية 2030

وتعتمد "ويز إير" على طائرات إيرباص في رحلاتها الجوية، وهي تمتلك من عائلة A320 62 طائرة و91 طائرة A321 بفئات مختلفة، وطائرة واحد A330 لعمليات الشحن، أي ما مجموعه 154 طائرة، وهي تنتظر 315 طائرة أخرى من نفس الطرازات ستسلمها بحد أقصى عام 2027، كما أعلنت مؤخراً أنها تقدمت بطلب شراء 75 طائرة إيرباص من طراز "A321neo".