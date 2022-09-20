يضم 50 طائرة.. "ويز إير" تخطط لأسطول طائر بالمملكة بنهاية 2030

كشفت وكالة بلومبيرغ عن رغبة شركة "ويز اير" لبناء أسطول من 50 طائرة في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية عام 2030.
وكانت شركة "ويز إير" قد وقعت مؤخرًا اتفاقية لتسيير رحلات بين الرياض وجدة والدمام، وعدد من العواصم والمدن الأوروبية، تشمل بوخارست وبودابست وكاتانيا ولارنكا وميلانو ونابولي وروما وتيرانا وفارنا والبندقية وفيينا، بأسعار تبدأ من 54.99 يورو.
وتعد شركة "ويز إير" الهنغارية واحدة من أكثر تلك الشركات نمواً بعد بداية متواضعة في دول أوروبا الشرقية أصبحت من بين الشركات الأكثر رواجاً، وباتت تحتل المركز السابع في شركات الطيران الأوروبية من حيث عدد الركاب.
ووفقاً لما هو مخطط ومعلن من قبل الشركة، ستنطلق خدماتها من وإلى المملكة الأسبوع المقبل.
وتعتمد "ويز إير" على طائرات إيرباص في رحلاتها الجوية، وهي تمتلك من عائلة A320 62 طائرة و91 طائرة A321 بفئات مختلفة، وطائرة واحد A330 لعمليات الشحن، أي ما مجموعه 154 طائرة، وهي تنتظر 315 طائرة أخرى من نفس الطرازات ستسلمها بحد أقصى عام 2027، كما أعلنت مؤخراً أنها تقدمت بطلب شراء 75 طائرة إيرباص من طراز "A321neo".