فرحة غامرة وأحضان.. لقاء المصادَفة يجمع صحفيًّا سودانيًّا وخاله على متن "أمانة"

انتابت حالة من السعادة الممزوجة بالدهشة، صحفيًّا سوداني الجنسية، يعمل في شبكة "بي بي سي" البريطانية؛ حينما صادف خاله بشكل مفاجئ على متن سفينة "أمانة"، التي وصلت، اليوم السبت، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، قادمة من بورتسودان، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة من السودان.