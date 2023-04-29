فرحة غامرة وأحضان.. لقاء المصادَفة يجمع صحفيًّا سودانيًّا وخاله على متن "أمانة"

انتابت حالة من السعادة الممزوجة بالدهشة، صحفيًّا سوداني الجنسية، يعمل في شبكة "بي بي سي" البريطانية؛ حينما صادف خاله بشكل مفاجئ على متن سفينة "أمانة"، التي وصلت، اليوم السبت، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، قادمة من بورتسودان، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة من السودان.
وأظهر مقطع "فيديو"، مشاعر الفرحة التي غمرت الصحفي، بعدما قابل خاله برفقة أبنائه؛ حيث تبادلوا التحية والأحضان الحارة، قائلًا: "ما توقعت إني ألْتقيه والله.. حمد لله على السلامة".
يُذكر أن سفينة "أمانة" السعودية، قد وصلت وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، في إطار استمرار وصول رعايا الدول من السودان إلى المملكة؛ تمهيدًا لمغادرتهم إلى أوطانهم.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنه وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 20 مواطنًا سعوديًّا، وبلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1866 شخصًا، عبر إحدى السفن التابعة للمملكة "أمانة".
وتحرص المملكة على توفير كل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب؛ تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم؛ وبذلك يصل إجمالي مَن تم إجلاؤهم من السودان، منذ بدء عمليات الإجلاء إلى نحو 4879 شخصًا، "139 مواطنًا سعوديًّا ونحو 4738 شخصًا ينتمون لـ96 جنسية".