"الإعلام المرئي والمسموع" تطرح تعديلات جديدة عبر "استطلاع": إضافة ترخيص تقديم الإعلانات في وسائل التواصل

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع طرح مسودة "تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع" عبر منصة "استطلاع".
ووفقاً للهيئة يهدف المشروع إلى تحسين بعض الإجراءات والأحكام لمواكبة التغير في قطاع الإعلام المرئي والمسموع والمساهمة في رفع جودة المحتوى الإعلامي.
وتضمن المشروع عدة تعديلات من ضمنها اشتراط الحصول على ترخيص لإنتاج البرامج الصوتية "البودكاست" وفق عدة شروط من ضمنها تقديم ما يثبت كفاءة مقدم الطلب لإدارة هذا النشاط والالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص إنتاج المحتوى الإعلامي.
وتبلغ قيمة الترخيص 2000 ريال.
كما أضيف في اللائحة الجديدة ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي وشروط وضوابط الحصول على الترخيص ومن ضمنها أن يكون لدى طالب الترخيص الأهلية والإلمام بالنشاط، وسيتم وضع ضوابط وشروط الأهلية.
وفي اللائحة أضيف تعريف جديد للمحتوى الذي ينتجه الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل النشر الإلكترونية أو الرقمية لأغراض شخصية وغير تجارية حيث تم تعريفه بـ"المحتوى الإعلامي غير المهني".
وفيما يلي التفاصيل: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Media/GCAM