"الإعلام المرئي والمسموع" تطرح تعديلات جديدة عبر "استطلاع": إضافة ترخيص تقديم الإعلانات في وسائل التواصل

وفي اللائحة أضيف تعريف جديد للمحتوى الذي ينتجه الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل النشر الإلكترونية أو الرقمية لأغراض شخصية وغير تجارية حيث تم تعريفه بـ"المحتوى الإعلامي غير المهني".