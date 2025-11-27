رائدة استثمار سعودية لـ"سبق": المملكة مؤهلة لقيادة قطاع التقنية الحيوية عالميًّا.. وبرامج لرفع وعي الاستثمار

وقالت الفردوس لـ"سبق" إن مشاركتها في حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال، الذي نظمته غرفة الرياض يوم الأربعاء، ‏وشرفه معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي نائبة وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، وبحضور عدد من المسؤولين، وبمشاركة أكثر من 4200 من رجال وسيدات الأعمال، جاء بهدف تحفيز المستثمرين على دخول قطاعي التقنية الحيوية والتعليم، لما لهما من فرص واعدة في المملكة.