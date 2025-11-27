رائدة استثمار سعودية لـ"سبق": المملكة مؤهلة لقيادة قطاع التقنية الحيوية عالميًّا.. وبرامج لرفع وعي الاستثمار

أكدت رائدة الأعمال وأول مختصة سعودية في الطب الجينومي، الدكتورة هدى الفردوس، أن الاستثمار في قطاع التقنية الحيوية يمثل "مستقبل السعودية"، وأن المملكة تمتلك كل المقومات لتتصدّر عالميًا خلال السنوات العشر القادمة، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية العام الماضي، التي تهدف إلى توطين الشركات، وبناء القدرات، وخلق وظائف نوعية.
وقالت الفردوس لـ"سبق" إن مشاركتها في حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال، الذي نظمته غرفة الرياض يوم الأربعاء، وشرفه معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي نائبة وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، وبحضور عدد من المسؤولين، وبمشاركة أكثر من 4200 من رجال وسيدات الأعمال، جاء بهدف تحفيز المستثمرين على دخول قطاعي التقنية الحيوية والتعليم، لما لهما من فرص واعدة في المملكة.
وأضافت: "نحن أمام موجة جديدة بعد الذكاء الاصطناعي، فاليوم يعتمد التطور التقني على حلول مثل البايو ستوريج والتقنيات المرتبطة بـDNA Chips، وهي فرص كبرى تستعد المملكة لقيادتها".
وأكدت أن التقنية الحيوية أصبحت الركيزة التقنية التالية بعد الذكاء الاصطناعي، وأن المملكة تتحرك مبكرًا لاستباق هذه الموجة، وقالت: "دول العالم تتسابق لاستقطاب الشركات في هذا القطاع، والمملكة ستكون -بإذن الله- من أوائل الدول في الاستثمار والتصدير".
وأشارت إلى أن السنوات القادمة ستشهد صعودًا كبيرًا في عوائد التقنية الحيوية، وأن دخول المستثمر السعودي مبكرًا سيمنحه "أعلى العوائد وأوسع الحصص السوقية عالميًّا". كما بيّنت أن القطاع يسهم في خلق وظائف للخريجين والمتخصصين العائدين من برامج الابتعاث، ويتيح منصات للتدريب المهني والتقني.
كشفت الفردوس عن إحدى الفرص الاستثمارية التي دخلتها مجموعتها – دون ذكر اسم الشركة – مؤكدة أن العائد الداخلي (IRR) بلغ 178% خلال ثلاث سنوات، وأن بعض الاستثمارات حققت "6 مكررات سنوية".
وأضافت أن المنتدى السعودي–الأمريكي الأخير في واشنطن شهد اهتمامًا واسعًا من شركات أجنبية بتوطين أعمالها في المملكة، مشيدة بدور وزارة الاستثمار ومعالي الوزير خالد الفالح في دعم تأسيس صناديق استثمارية تحفز المستثمرين الأجانب وتستقطب الشركات العالمية.
في جانب التعليم، أوضحت الفردوس أن القطاع يُعد "أحد أعمدة الاقتصاد"، مؤكدة استثمار مجموعتها في التعليم المبكر والمدارس والجامعات والتعليم المهني، إيمانًا بأهمية تأهيل المهارات الوطنية.
وكشفت عن برامج مجتمعية قادمة لرفع وعي السعوديين بالاستثمار، قائلة: "نريد أن يتحول الاستثمار إلى نمط حياة لكل مواطن".
وفي ختام حديثها لـ"سبق"، شددت على أهمية تمكين السيدات السعوديات في مجال الاستثمار الخاص، قائلة: "رسالتي أن تقود السعوديات هذا القطاع كما قُدن قطاعات أخرى واعدة".