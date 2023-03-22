إنقاذ حياة سيدة تعرضت لنزيف حاد بالبطن نتيجة حمل خارج الرحم بمستشفى المهد

تمكَّنت الفرق الطبية في مستشفى المهد العام، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ حياة سيدة، تعرَّضت لنزيف حاد بالبطن نتيجة حمل خارج الرحم من خلال تدخُّل طبي سريع، ساهم بتدارك الموقف.
وفي التفاصيل، حضرت المريضة إلى طوارئ مستشفى المهد العام وهي تعاني آلامًا شديدة بالبطن، وعدم انتظام بنبضات القلب، وضيقًا بالتنفس، ودخلت في وضع صحي حرج. وبعد إجراء الفحوصات الطبية وعمل التصوير التلفزيوني للبطن اتضح وجود حمل خارج الرحم، تسبب بنزيف حاد بالبطن.
فور ذلك تدخلت الفرق الطبية لإجراء جراحي لإنهاء الحمل، وإغلاق سبب النزيف، وتعويض المريضة بأربع وحدات دم، ووحدتَي صفائح دموية حتى استقرت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى أقسام التنويم لمتابعة الخطة العلاجية، ومتابعة حالتها الصحية إلى أن تحسنت وغادرت المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.