إنقاذ حياة سيدة تعرضت لنزيف حاد بالبطن نتيجة حمل خارج الرحم بمستشفى المهد

وفي التفاصيل، حضرت المريضة إلى طوارئ مستشفى المهد العام وهي تعاني آلامًا شديدة بالبطن، وعدم انتظام بنبضات القلب، وضيقًا بالتنفس، ودخلت في وضع صحي حرج. وبعد إجراء الفحوصات الطبية وعمل التصوير التلفزيوني للبطن اتضح وجود حمل خارج الرحم، تسبب بنزيف حاد بالبطن.