بتفعيل نداء السكتة الدماغية.. إنقاذ معتمر عراقي ستيني من جلطة حادة بالمدينة المنورة

استطاعت الفرق الطبية بمستشفى الحرم ومدينة الملك سلمان الطبية إنقاذ حياة معتمر ستيني من الجنسية العراقية، بعد أن تعرض لجلطة دماغية حادة خلال زيارته للمسجد النبوي الشريف.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن طوارئ مستشفى الحرم استقبل المريض وهو يعاني من ضعف في الجانب الأيمن مع عدم القدرة على المشي وصعوبة في الكلام، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود جلطة دماغية حديثة.
وعلى الفور تم نقل المريض إلى طواري المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية، عبر مسار العلوم العصبية والسكتة الدماغية خلال 15 دقيقة وتفعيل نداء السكتة الدماغية مباشرة و البدء بعمل الأشعة المقطعية لشرايين الدماغ بشكل عاجل فور وصول الحالة .
وأضاف التجمع أن الفريق الطبي قرر إعطاء مذيب الجلطات بصورة عاجلة وفي وقت قياسي وتمت متابعة الحالة في العناية المركزة وفق الإجراء المتبع في حالات السكتة الدماغية حتى تحسنت حالته وتم نقله إلى أجنحة التنويم لمتابعة الخطة العلاجية.
وبعدما تحسنت حالة المريض بشكل ملحوظ غادر المستشفى لمتابعة رحلته إلى بلده بعد إتمام مناسك العمرة .