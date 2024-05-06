بتفعيل نداء السكتة الدماغية.. إنقاذ معتمر عراقي ستيني من جلطة حادة بالمدينة المنورة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن طوارئ مستشفى الحرم استقبل المريض وهو يعاني من ضعف في الجانب الأيمن مع عدم القدرة على المشي وصعوبة في الكلام، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود جلطة دماغية حديثة.