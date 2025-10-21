الندوة العالمية توزّع كسوة الشتاء على الأيتام في تايلاند

نفّذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند مشروع توزيع الكسوة الشتوية الجديدة على أكثر من 350 يتيماً في العاصمة بانكوك وعدد من محافظات الجنوب، ضمن جهود الندوة المستمرة لرعاية الأيتام حول العالم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح مدير مكتب الندوة في تايلاند الأستاذ عبدالرشيد والي أن المشروع يهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر المحتاجة، ورسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام، مؤكدًا أن هذا العمل يأتي تجسيدًا لقيم التكافل الاجتماعي والإحسان التي تحرص عليها الندوة في مشاريعها الإنسانية المتنوعة.
وأشار والي إلى أن توزيع الكسوة أدخل الفرح والسرور على قلوب الأيتام وأسرهم، ولبّى احتياجاتهم من الملابس الجديدة مع قرب حلول فصل الشتاء، مثمنًا الأيادي البيضاء للمملكة العربية السعودية وجهودها الإنسانية في العالم، ودورها الريادي في دعم العمل الإغاثي والإسهام في تحسين حياة المحتاجين في مختلف بقاع العالم.