تفاصيل نادرة.. "فوهة بركانية سعودية" تحمل "دلائل على وجود حياة خارج الأرض"!

وتسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق مكانة بارزة في صناعة الفضاء خلال الفترة القريبة المقبلة؛ حيث أرسلت أول رائدة فضاء سعودية في عام 2023، وتعتزم إطلاق أول تجربة سياحية فضائية في عام 2026، وستساهم نتائج الأبحاث التي تجرى في فوهة الوعبة، في تعزيز شراكة المملكة مع العديد من وكالات الفضاء، مثل وكالة ناسا الأمريكية من خلال مشروع "يوروبا كليبر"، الذي يهدف إلى إطلاق بعثات لاستكشاف كوكب إنسيلادوس في السنوات القادمة.