الباحة.. مدير التعليم يتفقّد انتظام العملية التعليمية في عددٍ من مدارس المنطقة

اطلع مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، على انتظام العملية التعليمية في أول يوم دراسي، في عدد من مدارس المنطقة.
وشملت جولاته: مدرسة السروات الثانوية التي رافقه خلالها أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومدير الإدارة العامّة للمرور بالمنطقة العقيد مسفر الثبيتي، كما تفقّد سير العمل التعليمي في مدرسة الملك فهد الثانوية، يرافقه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني، وعدد من القيادات الأمنية في المنطقة.
وأكّد الزهراني أن مدارس تعليم المنطقة على أتمّ الجاهزية والاستعداد لاستقبال أكثر من "55" ألف طالب وطالبة توجّهوا إلى مدارسهم صباح اليوم في أول أيام العام الدراسي الجديد، مبيّنًا أن الإدارة عمدت إلى بناء خطة إشرافية لزيارة كافة مدارس المنطقة؛ لمتابعة انطلاقة العام الدراسي الجديد من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات تمتدّ خلال كامل أيام الأسبوع الأول.
وبيّن أن الإدارة حرصت على أن تكون المدرسة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة؛ من خلال تكثيف أعمال النظافة والصيانة والتأهيل لجميع مرافق المدرسة، والاهتمام بالمباني التعليمية كأحد مكونات العمل التعليمي؛ حيث شملت عمليات النظافة والصيانة 303 مدارس ورياض أطفال في مختلف محافظات المنطقة، واستكمال إنجاز المشاريع الجديدة وتأهيل 4 مبان مدرسية جديدة دخلت الخدمة هذا العام بمبالغ قاربت 37 مليون ريال.
وأشار إلى أن الإدارة عملت على ترحيل أكثر من 74000 مقرّر وحقيبة دراسية للمدارس، حاثًّا الطلاب والطالبات على أهمية الجدّ والاجتهاد والمثابرة منذ بدء العام الدراسي.