الباحة.. مدير التعليم يتفقّد انتظام العملية التعليمية في عددٍ من مدارس المنطقة

وأكّد الزهراني أن مدارس تعليم المنطقة على أتمّ الجاهزية والاستعداد لاستقبال أكثر من "55" ألف طالب وطالبة توجّهوا إلى مدارسهم صباح اليوم في أول أيام العام الدراسي الجديد، مبيّنًا أن الإدارة عمدت إلى بناء خطة إشرافية لزيارة كافة مدارس المنطقة؛ لمتابعة انطلاقة العام الدراسي الجديد من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات تمتدّ خلال كامل أيام الأسبوع الأول.