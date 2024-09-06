بميداليتين عالميتين.. السعودية ترفع رصيدها إلى 8 جوائز في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2024

تُوِّج المنتخب السعودي للمعلوماتية بميداليتين عالميتين في أولمبياد المعلوماتية الدولي، الذي اختُتمت فعالياته اليوم في مدينة القاهرة، وأقيم في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري، بمشاركة 364 طالبًا وطالبة، يمثلون 96 دولة.
وحصل الطالب أديب سالم علي الشهري من تعليم الشرقية على الميدالية البرونزية، كما حصل الطالب أحمد صالح بن طاهر الهاشم من تعليم الأحساء على الميدالية البرونزية؛ ليرتفع رصيد السعودية من هذا الأولمبياد إلى 8 جوائز (6 ميداليات برونزية وشهادتَي تقدير).
ومثّل السعودية في أولمبياد هذا العام فريق مكون من 4 طلاب، والعديد من المشرفين، بشراكة استراتيجية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، وبرعاية شركة علم.
وتنافس الطلاب على أساس فردي؛ إذ أُتيحت المشاركة لأربعة طلاب فقط من كل دولة. ويُطلب من كل متسابق تحليل المشكلات البرمجية، وتصميم الخوارزميات وهياكل البيانات والاختبار.
ويُنظَّم أولمبياد المعلوماتية الدولي باعتباره مسابقة برمجة تنافسية دولية سنوية لطلبة المدارس الثانوية، وأقيم للمرة الأولى على مستوى العالم عام 1989م في بلغاريا برعاية اليونيسكو والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات IFIP.
ويعد أولمبياد المعلوماتية من أعرق مسابقات علوم الحاسب الآلي في العالم، وهو أحد أولمبيادات العلوم الدولية الخمسة التي تنظم حول العالم سنويًّا، كما أنه ثاني أكبر الأولمبيادات بعد أولمبياد الرياضيات الدولي من حيث عدد الدول المشاركة.