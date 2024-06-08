قائد طيران الأمن: سنكثف الرحلات الاستطلاعية في عرفات لرصد محاولات التسلل

قال قائد عام طيران الأمن اللواء طيار ركن عبدالعزيز الدريجان، خلال مؤتمر قيادة قوات أمن الحج: سنكثف الرحلات الاستطلاعية في مشعر عرفات لرصد محاولات تسلل الأشخاص غير المصرح لهم بالحج.
من ناحيته، قال مدير الدفاع المدني المكلف اللواء د. حمود الفرج: ندعو ضيوف الرحمن إلى الالتزام بإجراءات السلامة.
بدوره، أوضح قائد قوات الجوازات بالحج اللواء د. صالح المربع، أن هناك غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر تُفرَض على نقل كل حاج بدون تصريح، مع الترحيل إن كان وافدًا.
وفي سياق متصل، قال قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن محمد العمري: التزام ضيوف الرحمن بالتفويج هو إحدى الركائز التي يعتمد عليها في أمنهم وسلامتهم وتحقيق راحتهم، وندعو ضيوف الرحمن إلى الالتزام بأوقات التفويج والالتزام بالمسارات المحددة في أثناء تنقلاتهم وعدم تجاوز أي حواجز تنظيمية وعدم عكس السير.
إلى ذلك، لفت مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي ضرورة حتمية، وقال: نطمح أن يكون الحج ذكيًّا في جميع مراحله.
وتَوعد كل من يحاول الالتفاف على النظام بـ"أننا سنكون له بالمرصاد"، مضيفًا: تأشيرة الزيارة لا تمكّن من تأدية مناسك الحج.. نهيب بحاملي التأشيرات المتواجدين في مكة، الخروج طوعًا قبل أن يتم ضبطهم، وأردف: الضبط الأمني الحازم في المواقيت ومخارج المدن ساهَمَ في تقليل عدد المترددين على "الشميسي" 40% مقارنة بالعام الماضي.