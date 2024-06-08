قائد طيران الأمن: سنكثف الرحلات الاستطلاعية في عرفات لرصد محاولات التسلل

وتَوعد كل من يحاول الالتفاف على النظام بـ"أننا سنكون له بالمرصاد"، مضيفًا: تأشيرة الزيارة لا تمكّن من تأدية مناسك الحج.. نهيب بحاملي التأشيرات المتواجدين في مكة، الخروج طوعًا قبل أن يتم ضبطهم، وأردف: الضبط الأمني الحازم في المواقيت ومخارج المدن ساهَمَ في تقليل عدد المترددين على "الشميسي" 40% مقارنة بالعام الماضي.