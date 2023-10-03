إجراءات وقائية للتصدي لفيروس "نيباه".. ومختص لـ"سبق": هذه أعراضه

وأكد أن نسبة الوفيات من جراء الفيروس مرتفعة جدًّا، وتصل إلى 70٪ من الحالات، وحتى الآن لا يوجد لقاح فعال أو علاج مجرب ونافع، ولكن هناك دراسات تُجرى لفحص تأثير بعض الأجسام المضادة الوحيدة على الفيروس، وتقليل خطورته. كما يُنصح بتجنب مخالطة مصادر الفيروس، مثل الحيوانات المصابة أو الأشخاص المصابين بالمرض، وتجنب الاختلاط بالممارسين الصحيين ومقدمي الرعاية المباشرة لحالات المرضى كإجراء وقائي.